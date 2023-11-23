Кто такой Пакс Джoли-Пiтт и почему он мстит звездному отцу

Между кинозвездой и его наследником никогда не возникало взаимопонимания Думается, что тема «отцов и детей», возникшая в XIX веке у Тургенева в России, обретает свое продолжение и сегодня во всех странах и континентах.
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