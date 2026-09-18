Брюссель поставил не на тот цвет в «газовой» рулетке и, похоже, вновь проиграл

Цена «голубого топлива» в Европе на газовом хабе TTF в начале этой недели превысила 1000 долларов.Коллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.
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