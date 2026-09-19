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Регионы России

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов проголосовал на выборах в Госдуму

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проголосовал на выборах в Госдуму

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва, а также иные смещённые с ними выборы, стартовали 18 сентября и продлятся три дня, до 20 сентября.

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