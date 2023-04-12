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На видео Минобороны попала работа русского бронепоезда в зоне спецоперации

На видео Минобороны попала работа русского бронепоезда в зоне спецоперации

РИА Новости поделились кадрами русского оборонного ведомства, запечатлевшего работу солдат Западного военного округаВ распоряжении РИА Новости оказались кадры Министерства обороны России, на которых видна работа бронепоезда в зоне спецоперации.

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