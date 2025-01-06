Администрация Байдена введет санкций против российских нефтяных танкеров

Саннкции направленные на российские танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше $60 за баррель будут введены администрацией Байдена, сообщает 6 января со ссылкой на два информированных источника агентство Рейтер.
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