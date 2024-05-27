Самым ценным для верующего ребенка стала привезенная с фронта икона, которая была с солдатами во время боев

Максим Осадчий, восьмилетний мальчик из Ростовской области, победивший рак, регулярно жертвует половину своей пенсии солдатам Северного военного округа: мальчик и его родители собирают для российских солдат посылки и записывают для них видеообращения.
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