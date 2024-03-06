Власти Тувы опровергли данные о погибшем в больнице после ЧП на Шагонарской ТЭЦ

Правительство Тувы опровергло сообщения об одном умершем в больнице после аварии на Шагонарской ТЭЦ. «После аварии на Шагонарской ТЭЦ в больнице не умер ни один пострадавший», — приводит сообщение властей ТАСС.
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