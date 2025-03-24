ЦБ сохранил лимиты на переводы за рубеж с брокерских счетов для нерезидентов

Центробанк продлил еще на шесть месяцев до октября 2025 года ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора.
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