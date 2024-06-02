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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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150 фанатов «Сент-Этьена» и «Метца» подрались перед матчем плей-офф: их разгоняли слезоточивым газом, 7 арестованы. Конфликт продолжился во время и после игры, полиция вмешалась

Между болельщиками «Сент-Этьена» и «Метца» произошли столкновения накануне ответного матча плей-офф за место в Лиге 1 (2:2, 4:3 – общий счет).

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