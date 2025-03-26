Как новый уральский губернатор делал карьеру в «медвежьем углу»

Денис Паслер завершил свой шестилетний экзамен в Оренбургской области. Пытаясь развивать регион, который прозвали «медвежьим углом», он сталкивался то с сопротивлением местных элит, то с кадровой чехардой, то с климатическими бедствиями.
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