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Царьград

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В Ереване приостановили цех выпечки хлеба сети «СИТИ»

В Ереване приостановили цех выпечки хлеба сети «СИТИ»

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов выявил в ереванском производственном цехе ООО «СИТИ» нарушения санитарно-гигиенических требований, из-за которых выпечка хлеба и лаваша временно остановлена.

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