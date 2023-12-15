В Текстильщиках спорткомплекс «Ника» обещают открыть до конца зимы

Новый спорткомплекс «Ника» на Волжском бул., вл. 8, планируют открыть в январе-феврале 2024 года. Об этом в ходе осмотра спортив ного объекта сообщил Сергей Собянин, который попутно рассказал следующее: — В этом году мы построим 20 крупных спортивных объектов, 16 из них уже введены, четыре — на стадии ввода, в том числе здесь, в районе Текстильщики.