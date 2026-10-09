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Царьград

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RacingNews365 сообщил о планах провести Гран-при Руанды в 2030

RacingNews365 сообщил о планах провести Гран-при Руанды в 2030

Гран-при Руанды может войти в календарь «Формулы-1» в 2030 году с трассой около Кигали. Соглашение достигнуто, а официальное объявление планируется в 2026 году.

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