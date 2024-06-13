Новые знаки дорожного движения установили в Калуге

В Калуге были установлены новые знаки дорожного движения - при выезде с 2-ого Больничного переулка на улицу Максима Горького, на перекрестке улицы Болдина и Спичечного переулка и возле дома №144 по улице Степана РазинаВ Калуге были установлены новые знаки дорожного движения.
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