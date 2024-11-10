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  • Михаил Е
    Так у нас уже есть крысы, которые вообще без какого бы то ни было интеллекта "лапками на клавиши" нажимают 😂Перед вами самая ...

Накануне вечером он внезапно начал задыхаться у себя в квартире на проспекте Мира в Москве. Жена позвонила в скорую, прибывшие медики не смогли спасти.

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