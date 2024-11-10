Накануне вечером он внезапно начал задыхаться у себя в квартире на проспекте Мира в Москве. Жена позвонила в скорую, прибывшие медики не смогли спасти.
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Накануне вечером он внезапно начал задыхаться у себя в квартире на проспекте Мира в Москве. Жена позвонила в скорую, прибывшие медики не смогли спасти.
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