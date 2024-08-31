Губернатор Камчатского края Солодов: поиск Ми-8 продолжится в темное время суток

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале сообщил, что спасательная операция по поиску пропавшего вертолета Ми-8 на Камчатке будет продолжена и в ночное время, если безопасность спасателей не будет нарушена.
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