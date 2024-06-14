Путин назначил Зайцева послом России в Албании

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Зайцева послом в Албании. «Назначить Зайцева Алексея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Албании», — говорится в тексте указа главы государства.
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