На Коминтерна пройдёт мастер-класс по открыткам ко Дню отца

15 октября в 17:00 Московский многофункциональный культурный центр (ММКЦ) по адресу: улица Коминтерна, дом 11/7, приглашает юных жителей на творческий мастер-класс по изготовлению открытки ко Дню отца.
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