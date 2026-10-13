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НАША ЛОСИНКА

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На Коминтерна пройдёт мастер-класс по открыткам ко Дню отца

15 октября в 17:00 Московский многофункциональный культурный центр (ММКЦ) по адресу: улица Коминтерна, дом 11/7, приглашает юных жителей на творческий мастер-класс по изготовлению открытки ко Дню отца.

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