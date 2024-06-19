Терминалы Starlink mini скоро появятся в продаже

Недавно Илон Маск самолично показал, на что способна система связи Starlink mini. По его словам, ее развертывание не займет более 5 минут времени, а скорость соединения с интернетом «будет очень высокой», несмотря на серьезное уменьшение габаритов.
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