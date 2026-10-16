Флагманская модель NW-WM1ZM3 получила корпус из позолоченной бескислородной меди с чистотой 99.9%, усилитель соединён с балансным разъёмом наушников проводкой Kimber Kable.
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