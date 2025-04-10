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Аргументы и Факты

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Школьник из Петербурга взял у родителей 18 млн рублей и отдал однокласснику

Школьник из Петербурга взял у родителей 18 млн рублей и отдал однокласснику

Ученик частной гимназии Санкт-Петербурга украл у своих родителей 18 млн рублей и отдал их однокласснику, который обещал подобрать 13-летнему школьнику элитную иномарку в Дубае и перегнать её в Северную столицу.

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