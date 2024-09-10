Экс-министр финансов РФ заявил о перегреве российской экономики

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Бывший министр финансов и банкир Михаил Задорнов в эксклюзивной колонке для "Известий" заявил, что российская экономика перегрета, что проявляется в инфляции издержек, которая идет по двум направлениям.
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