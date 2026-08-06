В квитанциях ЖКХ разделили ремонт и содержание дома

Собственники жилья в августе получат обновлённые платёжные документы. Как рассказала эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова, поправки в Жилищный кодекс обязали управляющие компании разделять в квитанциях расходы на содержание общего имущества и текущий ремонт.
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