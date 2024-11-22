Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мичман 48 часов не сходил с командного мостика в боях за остров Даго в ВОВ

Мичман 48 часов не сходил с командного мостика в боях за остров Даго в ВОВ

Минобороны РФ показало рассекреченные документы о Моонзундской десантной операции, которую военнослужащие Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота проводили с 27 сентября по 24 ноября 1944 года.

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