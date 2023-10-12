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Ученые заявили, что регулярное употребление яиц продлевает жизнь

Ученые заявили, что регулярное употребление яиц продлевает жизнь

Куриные яйца предотвращают развитие атеросклероза и увеличивают продолжительность жизни. Ученые из Университета Коннектикута заявили, что регулярное употребление куриных яиц способно продлить жизнь, передает журнал The Journal of Nutrition.

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