Ученые заявили, что регулярное употребление яиц продлевает жизнь

Куриные яйца предотвращают развитие атеросклероза и увеличивают продолжительность жизни. Ученые из Университета Коннектикута заявили, что регулярное употребление куриных яиц способно продлить жизнь, передает журнал The Journal of Nutrition.
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