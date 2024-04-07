Более 60 пострадавших, в том числе и дети: Ситуация с паводком в Орске развивается по наихудшему сценарию Алиса БронскаяВ результате наводнения в Орске пострадали более 60 человек, среди которых 17 детей.
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