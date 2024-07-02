Акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России

Приставы в рамках судебного решения передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.
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