Лукашенко признал Крым. Теперь шаг за Си Цзиньпином

ВМ

Владимир Минаков

" Хочется верить, что китайские инвесторы не мытьём, так катанием зайдут в «новые регионы», " Раз хочется - верьте, но пока не закончатся боевые действия и не подпишутся соглашения о мире и признании границ, говорить об инвестициях - просто заниматься самогипнозом. Эти территории нафаршированы минами, как булка маком и очистить её - дело многих лет плодотворного труда спецов...