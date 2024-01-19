Политика как он...
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Политика как она есть

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Лукашенко признал Крым. Теперь шаг за Си Цзиньпином

Лукашенко признал Крым. Теперь шаг за Си Цзиньпином

Отношения России и Китая переживают расцвет и являются, пожалуй, наиболее тесными за всю многовековую историю.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot; Хочется верить, что китайские инвесторы не мытьём, так катанием зайдут в «новые регионы», &quot;          Раз хочется - верьте, но пока не закончатся боевые действия и не подпишутся соглашения о мире и признании границ, говорить об инвестициях  - просто заниматься самогипнозом. Эти территории нафаршированы минами, как булка маком и очистить её - дело многих лет плодотворного труда спецов...
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11 час.
Татьянка Яцук
Лукашенко признал? Я что-то не то прочла?
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1 час.
Татьянка Яцук
и признать фактически, но не юридически- это признать?
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1 час.

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