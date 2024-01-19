Отношения России и Китая переживают расцвет и являются, пожалуй, наиболее тесными за всю многовековую историю.
Лукашенко признал Крым. Теперь шаг за Си Цзиньпином
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
" Хочется верить, что китайские инвесторы не мытьём, так катанием зайдут в «новые регионы», " Раз хочется - верьте, но пока не закончатся боевые действия и не подпишутся соглашения о мире и признании границ, говорить об инвестициях - просто заниматься самогипнозом. Эти территории нафаршированы минами, как булка маком и очистить её - дело многих лет плодотворного труда спецов...
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11 час.
Татьянка Яцук
Лукашенко признал? Я что-то не то прочла?
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1 час.
Татьянка Яцук
и признать фактически, но не юридически- это признать?
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1 час.
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