После развода Григорий Лепс похудел на 15 килограммов

Григорий Лепс прожил в счастливом браке двадцать лет. Развод стал для него настоящим испытанием. Но, справившись с эмоциями, музыкант решил всерьез заняться здоровьем, в результате чего похудел за несколько дней на целых пятнадцать килограммов.