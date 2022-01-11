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После развода Григорий Лепс похудел на 15 килограммов

После развода Григорий Лепс похудел на 15 килограммов

Григорий Лепс прожил в счастливом браке двадцать лет. Развод стал для него настоящим испытанием. Но, справившись с эмоциями, музыкант решил всерьез заняться здоровьем, в результате чего похудел за несколько дней на целых пятнадцать килограммов.

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