На Украине долг за электроэнергию превысил $1,6 млрд

Общий долг за электрическую энергию на Украине достиг отметки в 60 млрд гривен (свыше $1,6 млрд). Об этом рассказал глава национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова привела пресс-служба ведомства в пятницу, 20 октября.
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