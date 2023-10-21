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На Украине долг за электроэнергию превысил $1,6 млрд

На Украине долг за электроэнергию превысил $1,6 млрд

Общий долг за электрическую энергию на Украине достиг отметки в 60 млрд гривен (свыше $1,6 млрд). Об этом рассказал глава национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова привела пресс-служба ведомства в пятницу, 20 октября.

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