«Интер» набирает в среднем по 1,3 очка против клубов топ-8 Серии А: 3 победы, 4 ничьих и 3 поражения

В 10 матчах против клубов топ-8 миланцы набирали в среднем по 1,3 очка. За 25 туров «нерадзурри» разгромили «Аталанту» (4:0) и «Лацио» (6:0), но уступили «Ювентусу» (0:1) и «Милану» (1:2), а также обменялись победами с «Фиорентиной» (2:1 и 0:3).