Могилевский предприниматель скрыл от государства более Br820 тыс. выручки.

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты противоправной деятельности выявлены при проверке могилевского предпринимателя, владевшего сетью магазинов по продаже товаров для отделки помещений (обои, декоративная штукатурка и др.
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