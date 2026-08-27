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Власти ХМАО сократили срок для решения собственников жилья о включении домов в КРТ

Власти ХМАО сократили срок для решения собственников жилья о включении домов в КРТ

Власти Ханты-Мансийского автомномного округа продолжают ускорять механизм комплексного развития территорий — одного из ключевых инструментов для запуска крупных проектов жилищной застройки и перепланировки городских кварталов.

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