Трогательная Фрейндлих и Боярский с женой — кадры с 90-летия артистки

Юлия Пересильд показала уникальные снимки с юбилея Алисы Бруновны. Лариса Луппиан, Михаил Боярский, Юлия Пересильд и Леонид Ярмольник на дне рождения Фрейндлих Социальные сетиНеподражаемая Алиса Фрейндлих отметила 90-летие в кругу близких друзей и коллег.
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