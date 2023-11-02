Синоптик Леус: в Москве зафиксировали температурный рекорд 81-летней давности

Температура воздуха в Москве 2 ноября вновь превысила климатическую норму. Погода в столице побила рекорд 81-летней давности, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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