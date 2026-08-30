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В зоне СВО состоялось награждение военнослужащих 90‑й гвардейской танковой дивизии

В зоне СВО состоялось награждение военнослужащих 90‑й гвардейской танковой дивизии

Командование 90‑й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» провело торжественное награждение отличившихся участников Специальной военной операции по случаю 85‑й годовщине образования соединения.

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