В Казани установили 11 новых проекционных пешеходных переходов

В Казани появились новые проекционные пешеходные переходы. В этом году на 11 опасных участках и в местах с большим потоком пешеходов установлены 22 устройства, которые проецируют «зебру» в темное время суток.
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