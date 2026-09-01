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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фирстов о «Торпедо»: «Цели стоят самые высокие. Мы должны играть в хоккей как можно дольше, а не смотреть его по телевизору в течение 1,5-2 месяцев»

Форвард «Торпедо» Владислав Фирстов высказался о целях команды в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.  «Цели перед командой стоят самые высокие.

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