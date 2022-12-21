Почему свекровь лезет в семью?

Отношения двух людей не могут оставаться закрытыми и изолированными ни при каких обстоятельствах. У мужа есть друзья и возможно даже подруги, у супруги также есть устоявшийся круг общения, регулярно пополняющийся новыми знакомыми.
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