Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Есть новый рекорд! Америка бьётся в падучей

Есть новый рекорд! Америка бьётся в падучей

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Утренний чай с пряниками – это отличный повод поговорить о Штатах. Ну, кто ещё не осознал, что в Америке дела идут всё хуже и хуже? Кто ещё не видит, что американская экономика сливается в мировом масштабе в чёрную трубу водобочкового инструмента? Кто ещё не понял, что не только промышленность, но и финансовая система американских заправил начинает сдавать позиции и отступать перед мощным натиском остальных реально развивающихся стран? Эксперты со всего мира после продолжительно и скрупулёзного анализа выдали неутешительный для США вердикт: американская доля в мировой экономике установила новый рекорд - 14,76%.

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Комментарии
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Сергей Семенов
Как говорил Задорнов, тупые они. Когда они начали нас от SWIFT отключать и карты блокировать все у кого мозг остался задумались, а если и нас так же. По этому начали &quot;сваливать с этой картофельной грядки&quot;. Ну, кроме рабов, те продолжают сосать эту прокисшую бумажки. Ну, а куда деваться, тут либо соси, либо восстание делай.
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