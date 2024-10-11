Есть новый рекорд! Америка бьётся в падучей

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Утренний чай с пряниками – это отличный повод поговорить о Штатах. Ну, кто ещё не осознал, что в Америке дела идут всё хуже и хуже? Кто ещё не видит, что американская экономика сливается в мировом масштабе в чёрную трубу водобочкового инструмента? Кто ещё не понял, что не только промышленность, но и финансовая система американских заправил начинает сдавать позиции и отступать перед мощным натиском остальных реально развивающихся стран? Эксперты со всего мира после продолжительно и скрупулёзного анализа выдали неутешительный для США вердикт: американская доля в мировой экономике установила новый рекорд - 14,76%.