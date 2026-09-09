Российский банк впервые провёл электронную ликвидацию ипотеки

Процесс снятия обременения, который обычно занимал от 3 до 5 дней, теперь автоматизирован и занимает несколько часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым