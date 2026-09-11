В Нижнем Новгороде 11 сентября ожидаются ливни и до +22°С

В Нижнем Новгороде в пятницу, 11 сентября, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с осадками. Небо будет затянуто переменной облачностью, а в дневные часы в городе ожидаются дожди, которые местами могут переходить в кратковременные ливни.