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Захарова заявила, что проблемы генсека НАТО должны решать медики

Захарова заявила, что проблемы генсека НАТО должны решать медики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с обвинениями генсека НАТО Марка Рютте в адрес Москвы заявила, что проблемы Рютте должны решать медики.

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