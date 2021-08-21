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В Казани открылась выставка работ Сергея Шойгу

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Выставка работ министра обороны РФ, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу открылась в субботу в Национальной художественной галерее "Хазине" в Казанском Кремле, передает корреспондент ТАСС.

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