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В Новосибирске скончался известный грабитель в маске по прозвищу Фантомас

Грабитель из Новосибирской области по кличке Фантомас скончался. Он известен девятью налетами и использованием силиконовой маски.

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