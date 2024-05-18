Товары из Китая: самые популярные категории

Сегодня китайские компании являются крупнейшими поставщиками разнообразной продукции в Россию. Ассортимент товаров из Поднебесной впечатляет, поэтому многие отечественные предприниматели стремятся укрепить бизнес-контакты с КНР.
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