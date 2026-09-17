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Снукерист.ру

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Аллен снимается с турнира Shenzhen Open 2026

Аллен снимается с турнира Shenzhen Open 2026

Shenzhen Open стал очередным турниром в длинном списке, который решил пропустить Марк Аллен, сообщает SnookerHQ Марк Аллен (фото: WST)Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/32 финала Трансляции, расписание - третий раунд квалификации Марк Аллен снялся с Shenzhen Open 2026, запланированного на этот месяц, указав личные обстоятельства.

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