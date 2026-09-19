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Крымская газета

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С 16:00 в Саках начнут продавать бензин по 100 рублей

С 16:00 в Саках начнут продавать бензин по 100 рублей

Сегодня, 19 с бензин по 100 рублей в городе Саки начнут продавать с 16:00. Об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.

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