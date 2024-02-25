В Иркутске усилили мониторинг уровня реки Ангара

В Иркутске круглосуточно отслеживают уровень реки Ангары по поручению мэра города Руслана Болотова. Вечером 25 февраля специалисты Иркутского гидрометцентра отметили снижение уровня воды в поселке Боково.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии