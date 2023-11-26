Терпение Кима на исходе

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Похоже "дожмут" пиндосы Ына. Так по Штатам он долбануть ядрёной бонбой он не потянет технически, а по Ниппону- вполне...Терпение Кима на ...
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Комментарии
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Алексей Камышов
Допisdiтся хехемон до своего полного уничтожения. И его шавки карманные тоже дотявкаются.
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13 час.
Maxim Yushkin
Похоже &quot;дожмут&quot; пиндосы Ына. Так по Штатам он долбануть ядрёной бонбой он не потянет технически, а по Ниппону- вполне, благо штатовские базы там есть. Так что можно ждать &quot;Хиросима- римейк&quot; и ответной ядерной зачистки Сев. Кореи. Соседям тоже перепадёт неслабо. И насколько нервно отреагирует Китай- вопрос, ответ на который узнавать не хочется... 😟
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2 час.

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