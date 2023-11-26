Терпение Кима на исходе

Maxim Yushkin

Похоже "дожмут" пиндосы Ына. Так по Штатам он долбануть ядрёной бонбой он не потянет технически, а по Ниппону- вполне, благо штатовские базы там есть. Так что можно ждать "Хиросима- римейк" и ответной ядерной зачистки Сев. Кореи. Соседям тоже перепадёт неслабо. И насколько нервно отреагирует Китай- вопрос, ответ на который узнавать не хочется... 😟